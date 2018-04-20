Эдуард Занковец: "Я инициировал уход Смоленяка"

Главный тренер "Слована" в прошедшем сезоне Эдуард Занковец заявил, что он стоял за уходом форварда клуба Радека Смоленяка​ в ноябре. Специалист добавил при этом, что к расторжению контракта с голкипером Мареком Мазанецом он не имел никакого отношения.

– Уход Радека Смоленяка был инициирован мной, – цитирует официальный сайт КХЛ Занковца. – Под тот рисунок игры, который мы старались привить, хоккеист такого плана, к сожалению, не подходил.

Что касается Марека Мазанеца, то вскоре после моего прихода он расторг контракт и уехал. В моем понимании Штепанек выиграл у него конкуренцию. Игрой Штепанека я доволен, со своей ролью он справлялся. К сожалению, у нас не оказалось под рукой второго голкипера, который в определенных матчах дал бы ему передышку.

Есть группа молодых ребят, которые в следующем сезоне при должном отношении к делу будут стучаться в основу и выходить на лидирующие позиции. Это Слобода, Садецки, Гецл, Бачек... Они зарекомендовали себя хоккеистами, которые хотят расти. Возможно, пока это игроки не первых звеньев, но рассчитываю, что в третьем, четвертом будем их использовать постоянно.

В завершившемся сезоне 31-летний Смоленяк провел 24 матча в "регулярке" КХЛ за "Слован" и 4 игры – в составе "Маунтфилда" на Кубке Шпенглера. Форвард заработал всего 22 (6+16) очка.

Сезон-2017/18 "Слован" завершил на 12 месте в Западной конференции. В "регулярке" КХЛ клуб провел 56 матчей и одержал 18 побед, одна из которых – в овертайме, и две – по буллитам.