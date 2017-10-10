Эдуард Занковец: "Вратарь много раз выручил "Слован"

Главный тренер "Слована" Эдуард Занковец после победы над "Сочи" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что первый период получился очень тяжелым. По мнению наставника, словакам повезло, что соперник не реализовал преимущество.

- Первый период был очень тяжелым для нас, приводит официальный сайт сочинской команды слова Занковца. - В некотором роде нам повезло, что соперник не реализовал преимущество, которое у него было. Наш вратарь сыграл здорово, много раз он выручил нас в первом периоде. Наверное, главное, что предопределило положительный результат, это игра в меньшинстве, ребята очень хорошо играли, и голы в большинстве. Выстояли в первом периоде, где-то повезло, где-то вратарь сыграл блестяще и игра в неравных составах.