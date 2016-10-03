Эдуард Занковец: "Во втором периоде "Нефтехимик" полностью переиграл "Барыс"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после победы над "Нефтехимиком" (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечные слабо провели второй период, но смогли собраться в заключительном. Отметим, что после игры был уволен главный тренер нижнекамцев Евгений Попихин.

- Первый период, можно сказать, был равный, во втором - соперник нас переиграл полностью: и по движению, и по количеству созданных моментов, и по времени нахождения в нашей зоне, - цитирует официальный сайт "Барыса" Занковца. - Но нужно отдать должное ребятам, что смогли в третьем периоде переломить игру, добиться нужного нам результата.

- В третьем периоде вы посадили вторую тройку нападения, это следствие пропущенной четвертой шайбы?

- Вы знаете, в каком-то отдельном пропущенном голе мы не ищем виновного. Здесь мы больше опирались на состояние игроков, то движение, которое мы ждем от них и которое привыкли видеть, сегодня от них его не было. Поэтому играли те, кто был готов лучше.

- Когда вернутся в строй Роман Савченко и Константин Пушкарев?

- Савченко уже начал тренироваться с командой, и мы надеемся, что мы его увидим, может, и не в ближайшую игру, но на следующей выездной серии. Пушкарев пока еще лечится и в ближайшие недели мы его не увидим.