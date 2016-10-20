Эдуард Занковец: "В последних играх у "Барыса" реализация лишнего не работала, но "Витязю" сразу же забили"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Витязем" (5:0) отметил уверенную игру команды в большинстве. По словам специалиста, игрокам удалось войти в ритм встречи, что позволило провести два периода на высоком уровне.

– Хорошо, что мы сразу же смогли забить в большинстве, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Занковца. – В последних играх у нас реализация лишнего работала не совсем, как надо, но сегодня сразу же забили в большинстве. Ребята поймали ритм игры, и, в принципе, две периода провели хорошо. В третьем периоде пришлось вратарю поработать. В принципе, и игра в меньшинстве сегодня была неплохой. Заключительная двадцатиминутка стала периодом вратаря.

– Пробовали ли в Кори Тривино в связке с Романом Старченко и Евгением Рымаревым, видно, что парень играет остро, и, наверное, смотрелся бы неплохо?

– Нет, правда сегодня получилось, что пару раз сегодня он выходил с ними, но он как раз неплохо смотрится с Владимиром Маркеловым, поэтому мы решили от добра добра не искать.

– Сегодня была здорово заброшена шайба в большинстве, на тренировках отрабатывали это?

– На тренировках мы стараемся все компоненты отрабатывать, тем более большинство, которое в последних играх у нас было не совсем хорошее.