Эдуард Занковец: "В концовке "Трактор" заставил "Барыс" понервничать"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Трактором" (4:3) поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу. Специалист отметил, что казахстанскому клубу необходимо работать над игрой в большинстве.

– В начале игры соперник владел преимуществом, забросил гол, – приводит официальный сайт "Трактора" слова Занковца. – Хорошо, что ребята смогли после этого прийти в себя и заиграть достаточно уверенно. Второй период, который у нас в последних матчах не удавался, провели хорошо, за исключением игры в большинстве – она была на очень низком уровне. Это тот компонент, который нам нужно подтягивать. В концовке "Трактор" заставил нас и вратаря понервничать и приложить все усилия для того, чтобы сохранить счет.