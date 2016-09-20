Эдуард Занковец: "В игре "Барыса" против ЦСКА сложно найти отрицательные моменты"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над ЦСКА (4:0) отметил слаженные действия всей команды. По словам специалиста, добиться положительного результата позволило малое отсутствие удалений в концовке матча.

– Сложно найти какие-то отрицательные моменты, – приводит пресс-служба "Барыса" слова Занковца. – Ребята отработали здорово, начиная с нападающих, помогавших защитникам, и заканчивая вратарем. У соперника это была третья игра на выезде. Мы это понимали и старались действовать самоотверженно, не уступать ЦСКА в катании и как можно больше двигаться.

– "Барыс" не всегда показывает ровный хоккей. Как удалось добиться этого сегодня?

– В прошлых матчах нас выбивало из ритма большое количество удалений, накапливалась усталость. В связи с этим концовки встреч получались смазанными. На это было обращено внимание игроков после предыдущего матча, поэтому ребята сделали правильные выводы.