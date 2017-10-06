Эдуард Занковец: "У "Слована" есть хорошие игроки, но нет хорошей игры"

Главный тренер "Слована" Эдуард Занковец в интервью клубной пресс-службе отметил, что перед его игроками стоит задача выхода в плей-офф КХЛ. Специалист также добавил, что у его команды нет хорошей игры.

– Ваше назначение вышло очень стремительным, что заставило вас согласиться на предложение клуба?



– "Слован" – это прежде всего очень хорошая и профессиональная организация, это было заметно с того момента, как клуб присоединился к Континентальной лиге. Это самый лучший и успешный клуб Словакии. Еще один важный момент – это Братислава, прекрасный город с прекрасной зрительской атмосферой и очень приветливыми людьми.



– Что вы знаете о команде?



– Я видел несколько матчей команды в текущем сезоне. У "Слована" есть хорошие игроки, но нет хорошей игры. Я пришел в команду, чтобы изменить эту ситуацию, и мы начали набирать очки, сумев добиться целей, поставленных перед клубом летом.

– Ваши главные цели в "Словане"?

– Главная цель этой команды – добраться до плей-офф. Но пока что нужно хотя бы начать играть лучше, чем команда играла до сих пор.