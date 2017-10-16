Эдуард Занковец: "Такой команде как "Магнитка" давать преимущество играть в большинстве недопустимо"

Главный тренер "Слована" Эдуард Занковец после матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (1:4) отметил, что на игре его команды сказались частые удаления словаков. Специалист также добавил, что нельзя "магнитке" давать преимущество играть в большинстве.

– Наверное, ключевой момент – это, конечно же, удаления, – сказал Занковец. – Такой команде как "Металлург" давать преимущество играть в большинстве недопустимо и, в принципе, я думаю, это переломный момент, когда нам забили две шайбы в такой ситуации. Они сбили наши планы.

– Удаления – это следствия игровой дисциплины или от переизбытка желания?

– Здесь, скорее всего – и не то, и не другое. Это недоработка физическая – когда ты останавливаешься, не двигаешься ногами, а хочешь где-то зацепить. Отсюда и удаления. Надо прилагать усилия для того чтобы отобрать шайбу, а не просто зацепить или поднять клюшку. Я думаю, что из-за этого.

– После второго гола вы решили поменять вратаря. Это осознанный выбор или, прежде всего встряска команды?

– Знаете, два быстрых гола, причем оба похожих друг на друга. Я думаю, что надо было поменять на вратаря, который со стороны видел, как это происходит. Мазанца эти два броска застигли врасплох, поэтому мне показалось, что он оказался немножко вне игры. (Юрий ШИРИНКИН)