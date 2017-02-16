Эдуард Занковец: "Сложно быть готовым к борьбе, когда матч ничего не решает"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после поражения от новокузнецкого "Металлурга" (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что был готов к такой игре своих подопечных, и отметил, что тяжело настраиваться на игры, которые ничего не решают. "Барыс" уже обеспечил себе попадание в плей-офф Кубка Гагарина и в первом раунде встретится с "Трактором". "Кузня" занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

– Хороший второй период, смогли использовать моменты в большинстве, – цитирует сайт "Барыса" Занковца. – К сожалению, с нашей стороны удаления в третьем периоде полностью перевернули матч, и этим мы поплатились. Отдали матч, который должны были выигрывать. Будем надеяться, что это послужит хорошим уроком и дополнительной мотивацией на будущую игру.

– Сегодня "Барыс" не показал той игры, на которую он способен, это боязнь травмироваться перед плей-офф или просто недостаточная мотивация?

– На самом деле, если посмотреть, то в большинстве случаев большое количество матчей нам довелось выиграть в одну шайбу, в овертайме. Психологически это большое давление на протяжении регулярного сезона. И когда решили задачу после прошлого матча с "Сибирью", который был тяжел и психологически, и физически, груз с плеч свалился. Это любого человека расхолаживает. Очень сложно, особенно когда игра ничего не решает, быть стопроцентно мотивированным и готовым к борьбе. Если вы видели, то в первом периоде соперник нас переиграл, и ушло много времени, чтобы войти в ритм, поймать накал борьбы. Это объективная реальность, мы были к этому готовы, что будет такой матч в нашем исполнении.