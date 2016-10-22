Эдуард Занковец: "Сегодня был не день "Барыса"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после поражения от "Локомотива" (1:8) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что у команды в этой встрече многое не получалось. По словам Занковца, это был не день "Барыса".

– Первые десять минут команда играла хорошо, к сожалению, во второй половине первого периода соперник завладел инициативой, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Занковца. – У нас многое не получалось, и по движению мы начали проигрывать сопернику, и, знаете, бывает такое, когда ничего не получается, накапливается это всё как снежный ком, цепляется одно за другое. К сожалению, сегодня был не наш день.