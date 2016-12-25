Эдуард Занковец: "Сегодня "Барысу" улыбнулась удача"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (5:3) отметил, что соперник после счета 0:4 не сдался и во втором периоде показал свой класс. По его словам, в конце казахстанцам пришлось отбиваться от атак "Металлурга".

- Сегодня нам удача улыбнулась, - приводит пресс-служба "Барыса" слова Занковца. - В первом периоде нам очень повезло. Но все же мы оказались готовы к такой удаче. Получилось ухватить и не упустить. Очень тяжело было во втором и третьем периодах. В конце мы вообще практически отбивались. Хочу сказать спасибо ребятам за самоотверженную игру. Вратрь вовремя вытаскивал все, что мог. Во втором периоде соперник показал свой класс. "Металлург" не сдался и своей активностью заставил нас удаляться.