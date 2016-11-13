17:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

Эдуард Занковец: "С каждым матчем "Барыс" играет все лучше"

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Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" (4:0) отметил, что команда с каждым поединком выглядит все лучше. По его словам, преимущество казахстанцы получили в игре в неравных составах.

- Самый важный момент - игра в неравных составах, - приводит пресс-служба "Барыса" слова Занковца. - Удалось во втором периоде реализовать большинство. Вратарь хорошо выстоял в третьем периоде. С каждым матчем мы играем лучше, но в любом случае всегда есть ошибки. Нужно их в дальнейшем исправлять. 

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http://www.hcbarys.kz/news/item/press-konferenciya-barys-avtomobilist-pryamoj-efir/

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