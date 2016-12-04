Эдуард Занковец: "Пятый гол "Локомотива" в ворота "Барыса" расставил все точки"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Локомотива" (1:7) отметил, что такому сопернику, как железнодорожники, нельзя давать столь комфортное преимущество в счете. По словам специалиста, команда отдала все силы для того, чтобы переломить ход встречи.

– К сожалению, предоставили сопернику много моментов, чтобы они повели в счете, и "Локомотив" этим воспользовался, – приводит пресс-служба "Локомотива" слова Занковца. – Непозволительно давать такое преимущество, особенно таким командам. Во втором периоде ребята, надо отдать должное, пытались переломить игру, оставили все силы, поэтому пришлось перейти практически на игру в три звена. Были моменты, чтобы еще немного сократить разрыв в счете, пятый гол в самой концовке расставил все точки. В третьем периоде нам не хватило "горючего".

– У ваших голкиперов в последнее время случаются неудачные матчи. Не было ли желания выпустить Виталия Колесника на игру против его бывшей команды?

– Не могу сказать, что у нас неудачно играют вратари, просто так бывает. Против "Локомотива" дома была неудачная игра, в ней и Виталий принял участие. Не говорю о том, что где-то была чья-то вина, просто мы определились, что у нас есть два вратаря, являющиеся первым и вторым номерами команды, мы верим, что они поймают свою игру, обретут уверенность. Вратари опытные, и по характеру, и по технике они высокого уровня, чтобы демонстрировать хорошую игру. Если будут играть три вратаря, то никто не получит полноценной практики, никто не будет чувствовать себя уверенно.