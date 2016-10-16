Эдуард Занковец: "Претензий к ребятам нет, "Салават" победил заслуженно"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" (2:5) подчеркнул, что у него нет претензий к своим игрокам. Специалист отдал должное сопернику.

– Боевая игра, – приводит официальный сайт уфимского клуба слова Занковца. – Претензий к ребятам по самоотдаче, желанию и подготовке к игре нет. Мне кажется, ребята были готовы. К сожалению, нас не хватило на всю игру. Удаления, пропущенные потом голы в меньшинстве, наконец-то мы забили в большинстве после неудачных попыток в прошлых играх. Соперник хорошо двигался на протяжении всего матча и, думаю, что заслуженно победил. Но я доволен игрой своей команды.