02:12 | ХОККЕЙ — КХЛ

Эдуард Занковец: "Претензий к ребятам нет, "Салават" победил заслуженно"

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Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" (2:5) подчеркнул, что у него нет претензий к своим игрокам. Специалист отдал должное сопернику.

– Боевая игра, – приводит официальный сайт уфимского клуба слова Занковца. – Претензий к ребятам по самоотдаче, желанию и подготовке к игре нет. Мне кажется, ребята были готовы. К сожалению, нас не хватило на всю игру. Удаления, пропущенные потом голы в меньшинстве, наконец-то мы забили в большинстве после неудачных попыток в прошлых играх. Соперник хорошо двигался на протяжении всего матча и, думаю, что заслуженно победил. Но я доволен игрой своей команды.

Дополнительная информация

http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/igor-zakharkin-komanda-ne-panikovala/

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