Эдуард Занковец: "Планируем приглашать и других игроков из фарм-клуба"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после победы над московским "Динамо" (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил игру вратаря в третьем периоде. По словам наставника, подопечные хорошо сыграли в меньшинстве.



– Первый период отыграли неплохо, а во втором соперник перехватил инициативу, мы много играли в своей зоне, удаления пошли, – цитирует Занковца пресс-служба "Барыса". – Хорошо, что ребята смогли выстоять. В третьем периоде игра вратаря во многом помогла одержать победу.



То, что смогли не пропустить, – это заслуга вратаря и хорошая игра в меньшинстве. Я доволен тем, как выглядел Никулин, он держал борьбу. От него не требовалось чего-то сверхъестественного, но то, что парень не стушевался, уже хорошо. В дальнейшем планируем приглашать и других игроков из фарм-клуба, мы этому уделяем большое внимание.