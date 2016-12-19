Эдуард Занковец: "Переломным моментом в игре с "Амуром" стал гол "Барыса" в большинстве"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (2:1) отметил, что, несмотря на то что в игре было не так много опасных моментов, игра держала в напряжении до последних секунд. По словам специалиста, переломным моментом стала шайба, заброшенная в большинстве в начале третьего периода.

– Равный получился матч, – приводит пресс-служба "Амура" слова Занковца. – Не так много опасных эпизодов, но игра, тем не менее, держала в напряжении до последних секунд. Определяющим моментом стал гол в большинстве, который позволил нам сравнять счет.