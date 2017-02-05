17:26 | ХОККЕЙ — КХЛ

Эдуард Занковец: "Ожидали, что будет сложный матч с рижским "Динамо"

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Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" (1:0) отметил, что ожидал малого количества голов в этом поединке. По словам наставника, его не удовлетворило качество игры, а только итоговый счет.

- Мы ожидали, что будет сложный матч, что не будет много забитых голов, - приводит пресс-служба "Барыса" слова Занковца. - Естественно, мы не настраивались, что будет только одна шайба. Обычно такие игры тяжело даются. Мы рады, что при такой сложной, может и не самой зрелищной игре смогли завоевать три очка.

- Вас сегодня больше удовлетворил счет или качество игры?

- Счет.

- Все-таки команда так и не нагружает вратаря соперника бросками с дальней дистанции…

- Здесь вы абсолютно правы, особенно при такой игре, когда соперник четко действует в обороне, не пускает на убойную позицию. Безусловно, что где-то нужно сыграть проще, делать броски издали, подбор, работа перед воротами, добивание. Вы правильно заметили, это тот компонент, над которым нужно будет работать.

Дополнительная информация

http://hcbarys.kz/news/item/eduard-zankovec-ozhidali-chto-budet-slozhny-match/

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