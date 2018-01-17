Эдуард Занковец - о победе над "Сочи": "Тот случай, когда вратарь больше, чем полкоманды"

Главный тренер "Слована" Эдуард Занковец после победы над "Сочи" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил игру голкипера своей команды Якуба Штепанека, который отразил 36 бросков по своим воротам.

– Хорошая игра. Очень много пришлось играть в обороне и меньшинстве, – цитирует сайт "Сочи" специалиста. – Спасибо игрокам, что выстояли и играли самоотверженно, когда это было надо. Плюс, конечно, отличная игра вратаря. Это тот случай, когда вратарь больше, чем полкоманды.