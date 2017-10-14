23:30 14 октября | Хоккей — КХЛ

Эдуард Занковец - о матче с "Трактором": "Словану" не хватило сил, чтобы взять игру под свой контроль"


Главный тренер "Слована" Эдуард Занковец после матча регулярного чемпионата против "Трактора" (1:2) отметил, что встреча получилась равной. Специалист также добавил, что его команде не хватило сил, чтобы взять игру под свой контроль.

– Мне кажется, игра была равной, – цитирует пресс-служба челябинцев Занковца. – Где-то во втором периоде соперник нас переиграл, пришлось игрокам переигрывать свои смены. Думаю, что это сказалось на их функциональном состоянии в третьем периоде. Было видно, что, в принципе, не хватило дополнительных сил, чтобы взять игру под свой контроль. Второй период оказался в этом плане решающим.

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https://hctraktor.org/media/news/?id=19145

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