Эдуард Занковец - о матче с "Трактором": "Словану" не хватило сил, чтобы взять игру под свой контроль"

Главный тренер "Слована" Эдуард Занковец после матча регулярного чемпионата против "Трактора" (1:2) отметил, что встреча получилась равной. Специалист также добавил, что его команде не хватило сил, чтобы взять игру под свой контроль.

– Мне кажется, игра была равной, – цитирует пресс-служба челябинцев Занковца. – Где-то во втором периоде соперник нас переиграл, пришлось игрокам переигрывать свои смены. Думаю, что это сказалось на их функциональном состоянии в третьем периоде. Было видно, что, в принципе, не хватило дополнительных сил, чтобы взять игру под свой контроль. Второй период оказался в этом плане решающим.