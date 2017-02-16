Эдуард Занковец: "Не знаем, надолго ли выбыл Боченски"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец заявил, что на данный момент неизвестны подробности травмы нападающего Брэндона Боченски. Хоккеист получил удар в голову во втором периоде матча против новокузнецкого "Металлурга" (2:3 ОТ) и не смог продолжить игру. В текущем сезоне 34-летний форвард набрал 53 (17+36) очка в 57 встречах.

– Информация по Боченски будет завтра, пока я точно сказать диагноз не могу, – цитирует сайт "Барыса" Занковца. – Мне нужно еще раз пересмотреть этот момент, пока мне нечего поменять в том, что судья дал пятиминутное удаление за толчок игрока в спину или удар локтем и то, что он получил травму. Мы пока не знаем надолго ли выпал Брэндон. Понятно, что по ходу игры было видно, когда выпадает один игрок, то все звено рушится. Будем надеяться на лучшее, но пока можем только сожалеть о том, что случилось с нашим капитаном.