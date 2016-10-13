Эдуард Занковец: "Не все игроки "Барыса" верят в то, что команда может побеждать"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после выездного поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (1:3) признался, что ему понравилась игра команды на протяжении двух периодов. По словам наставника, не у всех его игроков присутствует вера в то, что они могут побеждать.

– Мне понравилось, как наша команда играла два периода, – цитирует официальный сайт магнитогорского "Металлурга" Занковца. – В принципе, несмотря на то, что соперник владел преимуществом, задание, которое у нас было на игру, ребята выполняли и старались. К сожалению, просто не все еще верят, что можно одерживать победы. Поэтому мы её и не удержали.

– У "Барыса" выдался тяжелый старт сезона. Как команда психологически из этого выходит и довлеет ли это над ребятами?

– Я думаю да. То, что нам надо набирать очки – это, безусловно, психологический момент, который довлеет, который сказывается. И я говорил, что для нас очень важно именно качество игры. Очки придут, но на данном этапе надо подтягивать и улучшать свою игру. Надо чтобы игроки играли лучше, и каждый из них становился лучше. Это действительно сейчас есть. Я в большинстве игр удовлетворен тем, как играет команда. Теперь нам надо стремиться это качество переводить в количество. Нам нужны очки.