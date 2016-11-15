Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (0:9) подчеркнул, что не жалеет о решении поставить на игру вратаря-дебютанта Кевина Пулена, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. 26-летний канадец был заменен после первого периода, пропустив пять шайб.

- Комментировать особо нечего - сказал Занковец. - Мы играли плохо. С самого начала и во всех компонентах. Все, что надо делать - поскорее забыть этот матч. Это был не наш день.

- Зачем вы поставили на этот матча вратаря-дебютанта Пулена? Для чего?

- Чтобы проиграть? Нет, конечно. Мы знаем, что он хороший вратарь. Хотим, чтобы у всех игроков было время на площадке, чтобы они чувствовали себя частью команды. Сегодня был не только не его день, они и всей команды. Винить кого-то нет смысла.