Эдуард Занковец: "Мои планы связаны со "Слованом"

Главный тренер "Слована" Эдуард Занковец заявил, что рассчитывает на продление контракта с клубом. Он также отметил, что пока в словацком клубе все позиции требуют усиления.

- Мои планы связаны со "Слованом", мы в процессе переговоров, - цитирует официальный сайт КХЛ Занковца. - Проясняем технические моменты. Думаю, все образуется, и мы продолжим работу вместе.

Новый спонсор? Финансовая стабильность – это важный момент. Но бюджет у нас не увеличится. И говорить о суперзвездах в составе не приходится. Однако стабильность всегда привлекает игроков, так что надеюсь, найдем хоккеистов, у которых будет желание приехать сюда и играть за болельщиков. Атмосфера в Братиславе способствует этому.

Позвать ли кого-то из россиян? Они востребованы своими отечественными клубами и стоят дороже, чем европейские. В наших планах – сильное первое звено из легионеров. А дальше – по возможности словацкие хоккеисты. В "Словане" все позиции требуют усиления.

Сезон-2017/18 "Слован" завершил на 12-м месте в Западной конференции. В "регулярке" КХЛ клуб провел 56 матчей и одержал 18 побед, одна из которых - в овертайме, и две - по буллитам.