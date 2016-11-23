Эдуард Занковец: "Куньлунь" полностью переиграл "Барыс" во втором периоде"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (4:1) отметил, что соперник переиграл его команду во втором периоде. Эта победа позволила казахстанцам выйти на восьмое место в Восточной конференции.

- Опасных моментов было очень много, - приводит пресс-служба "Барыса" слова Занковца. - Что у наших ворот, что у ворот соперника. На самом деле во втором периоде "Куньлунь" полностью переиграл нас. За счет движения заставил нас играть в своей зоне, не давал сменяться ключевым игрокам. Повезло, что пропустили не более одного. Но в третьем периоде ребята сыграли строго, а вратарь выручил несколько раз.