Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Северсталью" (2:1) отметил самоотверженную игру команды в меньшинстве. По словам специалиста, большое количество удалений – непозволительная роскошь в игре с любым соперником.

– Как ни странно, в актив команды я занесу только третий период, – цитирует официальный сайт "Барыса" Занковца. – Начало было более-менее, а потом пошли удаления. Нужно посмотреть, насколько оправданными они были, но столько времени играть в меньшинстве – непозволительная роскошь. В третьем периоде играли строго по счету. К сожалению, не дали Хенрику Карлссону отстоять на ноль. Думаю, что он своей игрой заслуживал этого. В плюс можно занести самоотверженную игру в меньшинстве, но то количество удалений оставляет не совсем хороший осадок. Переводить игру в такое самоотверженное русло не совсем правильно.

– Насколько серьезна травма Константина Пушкарева?

– Сейчас можно сказать, что у него есть повреждение, но насколько оно серьезное, будет известно только завтра, когда сделают снимки. Будем надеяться, что надолго мы его не потеряем, он нам нужен.

– Как скоро вернется на лед Роман Савченко, и когда в составе появится Талгат Жайлауов?

– Савченко мы все тоже ждем, особенно тренерский штаб, процесс реабилитации идет, может быть, на матчах выездной серии мы его увидим. Талгату нужно отыграть за фарм-клуб, как раз сегодня и завтра у него игры, а потом уже будем смотреть.

– Прокомментируйте начало второго периода, когда целый град удалений свалился на "Барыс". С чем связана грубая игра ваших подопечных?

– Думаю, что какой-то преднамеренной грубостью это точно не было, я это отношу к потере концентрации, когда Старченко получил ненужный штраф до конца игры, или Даллмэн. Это потеря концентрации либо плохой контроль своей клюшки.

– Ввиду возвращения Талгата Жайлауова и Мартена Сен-Пьера в "Барыс" есть ли вероятность, что игроки, которые при прежнем тренере остались за бортом, также вернутся в клуб, в частности Майк Ландин и Михаил Рахманов?

- Насколько я знаю, Майк Ландин подписал контракт в Швейцарии, и мы вряд ли его увидим. Михаила Рахманова, честно говоря, не знаю. К сожалению, так получается, что с усть-каменогорским "Торпедо" мы играем одновременно, и у меня пока не было возможности посмотреть их матчи вживую. Если будет возможность, то я бы съездил и глянул игру. Посмотрим, как это позволит сделать наш график.