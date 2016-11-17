Эдуард Занковец: "Ключевым фактором победы "Барыса" стала уверенная игра в меньшинстве"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Северсталью" (4:3 ОТ) отметил, что лидеры команды в нужный момент забросили очень важные шайбы. Специалист также отметил, что ключевым фактором победы стала уверенная игра команды в меньшинстве.

– Хороший матч, было много моментов, как у нас, так и у соперника, – приводит пресс-служба "Сибири" слова Занковца. – Ключевой момент – то, что "Барыс" смог выстоять в меньшинстве. Также сказалось мастерство наших лидеров, которые сумели забить в нужный момент.