Эдуард Занковец: "Как мотивирую команду, не попавшую в плей-офф? Сложно ответить двумя словами"

Главный тренер "Слована" Эдуард Занковец рад победе над "Ак Барсом" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Специалист отметил хорошую игру команды в неравных составах.

– Хороший матч, – приводит пресс-служба казанцев слова Занковца. – Если говорить коротко, то хорошая игра в неравных составах – удачно забили голы, самоотверженно сыграли в третьем периоде.

– Как мотивирует игроков с учетом того, что команда уже давно потеряла шансы на плей-офф?

– Сложно ответить двумя словами. Ребята у нас неплохие, мастерство у них есть. Сейчас еще такое время, когда все сборные укомплектовались. Ребята не забивают головы тем, попали они или нет в свои сборные. Сейчас они думают только о хоккее.