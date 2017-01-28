Эдуард Занковец: "К сожалению, "Барыс" забил на один гол меньше соперника"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после поражения от минского "Динамо" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что, несмотря на неудачный результат, доволен игрой своих подопечных и отметил, что соперник лучше воспользовался своими моментами. Минчане занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, "Барыс" идет на пятой строчке "Востока".

– Думаю, сегодня был хороший матч, – цитирует сайт "Динамо" Занковца. – Мы играли, с моей точки зрения, хорошо. Было и движение, и нацеленность на результат. К сожалению, мы забили на один гол меньше, чем соперник. "Динамо" воспользовалось своими моментами, а мы немного меньше ими воспользовались. Матч был действительно хорошим, думаю, зрителям, в первую очередь тем, кто пришел на арену, эта игра понравилась.

Работается хорошо. Конечно, играть в Минске при такой поддержке приятно. Жаль, что так поддерживали не нас. Перед ответным матчем у нас еще две встречи. Мы предпочитаем концентрироваться только на следующем матче.