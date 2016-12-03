Эдуард Занковец: "Играя так безобразно в большинстве, выигрывать матч даже не справедливо"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец считает, что матч регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (2:4) был проигран еще в первом периоде. По его мнению, так играть в большинстве, как это делала его команда, нельзя.

– Игра была проиграна в первом периоде, - цитирует пресс-служба клуба Занковца. - Когда у нас было очень много времени в большинстве, а мы им распорядились просто безобразно. Имея столько возможностей, чтобы повести в счете. Поэтому думаю, этот момент сыграл ключевую роль. Играя так безобразно в большинстве, выигрывать матч даже не справедливо.