Эдуард Занковец: "Думаю, матч "Автомобилист" – "Барыс" понравился болельщикам"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после поражения от "Автомобилиста" (2:3 Б) подчеркнул, что у его команды было много ненужных удалений. По словам Занковца, эта встреча должна была понравиться болельщикам.

– Сегодняшняя игра похожа на нашу предыдущую с "Автомобилистом", – подчеркнул Занковец. – Соперник также активно играл, особенно во втором периоде нам тяжело пришлось. Было много удалений, в том числе абсолютно ненужных в зоне атаки. В третьем периоде молодцы, сравняли счет, показали максимум, и даже больше. В овертайме пошел открытый хоккей, было много моментов у наших ворот – вратарь молодец. Я думаю, игра должна была понравиться болельщикам.

– Будете смотреть ночью в прямом эфире матч Россия - Канада, если есть такая возможность?

– Нет. Мы будем в самолете, там не показывают. (Алексей МАКСИМОВ)