Эдуард Занковец: "Для меня большая честь стать частью "Барыса"

Новый главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец заявил, что рад возглавить казахстанский клуб. К своим обязанностям специалист приступает сегодня. Ранее он работал в минском "Динамо", сборной Белоруссии и "Авангарде".

– Отличная арена, инфраструктура, люди, которые здесь трудятся, – замечательные, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Занковца. – Я пришел с воодушевлением. Впечатления хорошие и от общения с работниками, персоналом, игроками. Конечно, я благодарен руководству Федерации хоккея Казахстана за оказанное мне доверие, для меня большая честь стать частью "Барыса".

Понятно, что за один день сложно персонально пообщаться со всеми игроками, потому что я буду стараться разговаривать с каждым хоккеистом напрямую. Сегодня, учитывая, что очень насыщенный первый рабочий день, человек шесть успел охватить, в том числе легионеров. Процесс начался, процесс будет идти!