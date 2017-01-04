Эдуард Занковец: "Честь и хвала защитникам и Пулену, что выстояли в меньшинстве"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после победы над "Спартаком" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что у его подопечных не все получалось в организации атаки, а также поблагодарил игроков за хорошую игру в меньшинстве. Клуб из Астаны идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, москвичи занимают 10-ю строчку в Западной конференции.

– Очередной тяжелый матч, – цитирует сайт "Барыса" Занковца. – Думаю, то, что нам пришлось много играть в меньшинстве в первую очередь заслуга соперника, активно играли и где-то заставляли наших ребят делать ненужные удаления. Но честь и хвала, тем, кто играл в обороне, в меньшинстве выстояли, а прежде всего вратарю. Наверное, стоит отдельно отметить, что у нашего голкипера Кевина Пулена первый "сухарь", это дополнительный момент для радости.

Думаю, что настрой и самоотдача были на хорошем уровне. Не все получалось с точки зрения организации атаки, не так много мы проводили времени в зоне соперника, как хотелось бы. То, что удалялись тоже отрицательный момент, но то, что выстояли в меньшинстве – положительный.

Почему нет Рымарева? Пока в состав попадают те ребята, которые на данный момент, мы считаем, сильнее. Старченко уже начал тренироваться, думаю, что еще неделя, и он присоединится к основной группе.