Эдуард Занковец: "Барысу" необходимо скорректировать игру в меньшинстве"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Салаватом Юлаевым" (4:3 ОТ) отметил, что команда не лучшим образом сыграла в меньшинстве. По словам специалиста, игроки высокого класса, находясь на льду, умело пользуются малейшими ошибками соперника.

– Сегодня был матч равных соперников, – приводит пресс-служба "Барыса" слова Занковца. – Тот факт, что матч закончился вничью в основное время, отражал соотношение сил на льду. Было обилие опасных моментов. К сожалению, мы сыграли не лучшим образом в меньшинстве. У соперника креативные игроки, но хотелось бы этот компонент скорректировать. Считаю, что игра получилась очень интересной в плане голевых моментов и самоотдачи хоккеистов.

Если брать во внимание второй период, то здесь вопрос не в том, что кто-то потерял концентрацию, а в том, что когда на льду находятся игроки высокого класса, они могут воспользоваться любой ошибкой.