20:38 | ХОККЕЙ — КХЛ

Эдуард Занковец: "Барыс" сейчас выглядит лучше, чем в начале сезона"

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Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Автомобилистом" (4:3) отметил боевой характер поединка. Наставник заявил, что его команда сейчас выглядит лучше, чем в начале сезона.

– Боевой матч, такие нравятся зрителям, - сказал Занковец. - Было все: и заброшенные шайбы, в том числе в меньшинстве, не забитые в пустые ворота. Обе команды совершали ошибки, но по части самоотдачи выложились и те, и другие.

– Сегодня был уже четвертый поединок с "Автомобилистом". Чем он отличался от предыдущих?

– Эта встреча получилась самой сложной. Но мы сейчас выглядим лучше, чем в начале сезона. (Алексей МАКСИМОВ)

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Материалы REN-TV

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