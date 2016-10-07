Эдуард Занковец: "Барыс" провел свой худший матч"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после поражения от "Лады" в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что это был худший матч команды. Тренер добавил, что хоккеисты допускали очень грубые ошибки.

– Пожалуй, в нашем исполнении это пока что худший матч. Получили сегодня хороший урок, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Занковца. – Во-первых, мы его заслужили, теперь мы должны извлечь из него правильные выводы и двигаться вперед. Если говорить по игре, то первые два периода соперник нас полностью переиграл. Мы допускали ошибки, такие грубые, которые, в принципе, игроки КХЛ не должны допускать.

– Возвращение Талгата Жайлауова в основной состав и признание его сегодня лучшим игроком матча означает, что вы им довольны или это небольшой аванс на будущее?

– Для начала, я не признавал его лучшим игроком матча. Если говорить о первом матча Талгата, то он, в принципе, отыграл его неплохо. Удовлетворён тем, как он выглядел после такого большого перерыва. Но я всё-таки надеюсь, что он будет ещё лучше. Мы все должны быть лучше, в том числе и он.

– "Лада" проводит третий матч на выезде и сегодня она показала свежий хоккей, чего не хватало "Барысу"?

– Первые два периода в сравнении с соперником мы были медленнее, в первую очередь в плане движения шайбы, мысли. Думаю, что мы сделаем правильные выводы и в плане подготовки к игре, и дисциплины.

– Как вы считаете, может быть, Виталия Колсеника нужно было поставить в ворота уже после второй пропущенной шайбы, его появление взбодрило команду.

– Знаете, не соглашусь, что после второй шайбы. Может быть, после третьей, но винить одного вратаря в пропущенных шайбах нельзя. Столько ошибок, сколько допускали наши игроки, в том числе ведущие, их нельзя делать. Поэтому если менять вратаря после первой ошибки, то, соответственно, нужно менять и пол команды после стольких допущенных ошибок.