Эдуард Занковец: "Барыс" проиграл достойному сопернику"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Йокерита" (0:2) отметил равный характер встречи. Наставник высоко оценил класс соперника.

– Думаю, был равный матч, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Занковца. – Во втором периоде за счет большинства у нас было небольшое преимущество. Игра шла до гола, к сожалению, первыми пропустили мы. А команда, которая повела в счете, она имела и психологическое преимущество, и всегда легче играть на удержание счета, нежели догонять. Повторюсь, первый гол пропустили мы и проиграли достойному сопернику.