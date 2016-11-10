Эдуард Занковец: "Барыс" перед матчем отдыхал на один день больше "Слована"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Слованом" (5:1) отметил, что на результат игры могло повлиять тот факт, что астанинская команда отдыхала на один день больше соперника. По словам специалиста, "Барысу" было легче играть в третьем периоде, потому что большую часть заключительной двадцатиминутки команда провела в большинстве.

– У нас на один день было больше для отдыха, думаю, это сказалось, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Занковца. – В принципе, мы не удалялись, и при игре в большинстве в третьем периоде нам повезло. Потому что первые два периода была равная игра. Во второй двадцатиминутке пришлось играть даже больше в своей зоне, но хорошо сыграли в обороне, и вратарь действовал здорово. В третьем периоде нам было немного легче, потому что мы весь отрезок играли в большинстве.

– Видно, что команда стала играть аккуратнее и в обороне, и в отборе шайбы, мало удаляются, это из-за того что команда выполняет ваши тактические установки, или так получается само собой?

– Если в начале сезона у нас было много удалений, мы и проигрывали матчи, потому что много играли в меньшинстве. Думаю, что любой команде легче выиграть, когда она не проводит большую часть игрового времени в таком положении. Думаю, такое требование не только у нас.

– Дмитрий Гренц был в составе, но так и не вышел на лед, почему?

– Он тринадцатый нападающий в составе и в последние игры четыре звена, которые выходят на лед, в принципе, оставляют хорошее впечатление. Нет повода что-то менять.