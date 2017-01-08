Эдуард Занковец: "Барыс" не использовал свои шансы, а "Торпедо" здорово отыграло в обороне"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" (1:3) отметил, что его команда не реализовала свои моменты. Казахстанцы после этого поражения занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

- Что касается игры, то и по движению матч получился хороший, и по настрою, и по самоотдаче, - приводит пресс-служба "Барыса" слова Занковца. - В принципе, язык не повернется кого-то упрекнуть. Играли команды, которые хотели победить. К сожалению, мы не реализовали моменты, которые были, соперник воспользовался своим шансом, плюс здорово отработал в обороне. Поэтому игра - тонкая грань от победы к поражению. К сожалению, нам не то чтобы не сопутствовала удача, нам не хватило возле ворот соперника опять же агрессии.

- У вас за две игры – одна шайба, что-то случилось с реализацией?

- Раз одна шайба за две игры, то да, что-то случилось. Знаете, было бы хуже, если бы моментов вообще не было. И по броскам, и по голевым моментам они есть, не пропали. Где-то не хватило хладнокровия. Огромное желание забить не всегда помогает, иногда у ворот необходимо и хладнокровие. Будем отрабатывать, надеюсь, что в будущем, в следующих играх все будет нормально.