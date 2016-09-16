Эдуард Занковец: "Барыс" может занести в актив первые два периода матча со СКА"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после поражения от СКА (3:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда хорошо провела два первых периода встречи. По словам Занковца, команде нужно сделать выводы и двигаться дальше.

– Два хороших периода, если их объединить с третьим периодом в прошлой игре против "Автомобилиста", то получится практически идеальная игра, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Занковца. – К сожалению, мы не смогли отыграть весь матч на хорошем уровне. В третьем периоде проиграли всю игру, несмотря на то что первую и вторую двадцатиминутки провели хорошо. Наша задача на следующие матчи сделать выводы, не допускать прежних ошибок, извлечь пользу из этого поражения и двигаться дальше. Все-таки первые два периода мы можем занести себе в актив.