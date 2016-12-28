Эдуард Занковец: "Барыс" играл до конца и не опустил рук"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после победы над "Авангардом" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что доволен волевой победой над соперником. Также специалист рассказал, почему часто проводит ротацию голкиперов. Омский клуб идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, "Барыс" – на 6-й строчке.

– Наверное, по движению у нас это был один из самых лучших матчей, – цитирует сайт "Барыса" Занковца. – Не могу говорить за команду соперника. В нашем исполнении по движению однозначно один из лучших матчей. Очень приятно, что ребята играли до конца, несмотря на то, что проигрывали после двух периодов. Не опускали руки, верили, что можно было переломить ход матча и смогли добиться победы, нелёгкой и тяжелой победы, но, наверное, она даже вдвойне приятна над таким соперником.

У нас два хороших вратаря, которые претендуют на звание "номер один". У нас нет второго вратаря, они оба первые. В принципе, они оба играют хорошо, и, в принципе, оно так и планировалось изначально, так как график довольно сложный, и мы следовали по этому графику. Брендан Шиннимин? Даже по вчерашней первой тренировке он оставил очень хорошее впечатление и сегодня он нам помог.