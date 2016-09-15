Эдуард Занковец: "Барыс" делает только первые шаги к игре, к которой стремиться"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец подвел итоги матчам против "Югры" (3:2) и "Автомобилиста" (2:3Б). Тренер добавил, что не менее важными являются предстоящие матчи со СКА, "Северсталью" и ЦСКА.

– Четыре очка – это не много. Да, можно найти какие-то причины, но всё-таки хотелось бы набирать больше, – приводит слова тренера официальный сайт "Барыса". – Хотя на самом деле, на этом этапе важнее даже не количество очков, а качество игры. Мы делаем только первые шаги к той игре, которую хотим видеть. И для того, чтобы наша команда была успешной, нам всем, игрокам надо стать лучше. Они могут это сделать. Задача тренерского штаба – помочь им в этом – выйти на новый более высокий уровень. Тогда наша команда может претендовать на что-то серьёзное. Количеством очков мы будем довольны тогда, когда их будет хватать, чтобы "Барыс" уверенно находился в восьмёрке команд восточной конференции.