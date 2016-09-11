Эдуард Занковец: "Автомобилист" был свежее и быстрее "Барыса"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после поражения команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Автомобилиста" (3:4) подчеркнул, что соперник выглядел свежее, быстрее и одержал заслуженную победу.

– С первой смены соперника было видно, что он свежее, – приводит официальный сайт КХЛ слова Занковца. – "Автомобилист" заставлял наших хоккеистов очень много играть в своей зоне, что для нас, мягко говоря, не очень хорошо. Поэтому очень много сил мы тратили на то, чтобы выйти из-под давления. Не вышли из-под давления – пришлось много обороняться в своей зоне, а это требует очень много усилий. К тому же один защитник у нас получил травму. Во втором периоде в меньшинстве ребятам было сложно. Кстати, отдельное спасибо вратарю, за то, что он оставлял нас в игре. Если резюмировать, то соперник был сегодня и свежее, и быстрее, и победил заслуженно.