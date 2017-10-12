Эдуард Занковец: "Автомобилист" был быстрее "Слована"

Главный тренер "Слована" Эдуард Занковец после поражения от "Автомобилиста" (3:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что результат является справедливым. По словам специалиста, братиславцы уступили сопернику в скорости.

– Соперника – с победой! Они были быстрее нас, начиная с первого периода, – начал Занковец. – А когда соперник быстрее – идут удаления. За них нас неоднократно наказывали. Результат справедлив.

– В команде будут новые имена?

– Мы работаем над этим, нам необходимо усиление. Нужны игроки, которые прибавят нам скорости. Этот вопрос не совсем ко мне, но надеюсь, что будут.

– Ваш сын с победы начал работу в новом тренерском штабе. Уже поздравили его?

– Я даже не знаю еще как они сыграли.

﻿– "Адмирал" выиграл 4:2.

﻿– Хоть одна хорошая новость. Вечером обязательно поздравлю его. (Алексей МАКСИМОВ)