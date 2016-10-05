Эдуард Занковец: "Ак Барс" заслуженно победил "Барыс"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после поражения от "Ак Барса" (0:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что соперник заслуженно победил. По словам Занковца, "Ак Барс" действовал быстрее.

– Наверное, по количеству моментов, которые создали обе команды, для зрителя игра смотрелась, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Занковца. – К сожалению, моменты, которые у нас были, мы не смогли реализовать. В некоторых эпизодах вратарь сыграл здорово, а в некоторых случаях, окажись мы удачливее, были бы голы. Соперник весь матч играл уверенно, четко, все четыре звена, поэтому заслуженно победили. Ошибки, которые у нас были допущены в третьем периоде, были больше от того, что соперник действовал в некоторых эпизодах быстрее.