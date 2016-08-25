Эдуард Гиматов: "У "Нефтехимика" солидная команда с громкими именами по меркам российского хоккея"

Форвард "Нефтехимика" Эдуард Гиматов в интервью "Бизнес Online" подчеркнул, что в новом сезоне команда намерена выйти в финал Кубка Гагарина. По его словам, нижнекамцы готовы к решению высоких задач.

- Какие задачи на сезон ставит "Нефтехимик"?

- У нас солидная команда с громкими именами по меркам российского хоккея. У "Нефтехимика", насколько я знаю, всегда были максимальные задачи. Выхода в плей-офф нам мало. Максимальная задача - дойти до финала. Нам каждый день говорят, что у нас хороший состав, хороший коллектив. Команда готова решать высокие задачи.

- Какие личные задачи у вас?

- Я все лето готовился, ждал своего шанса. Буду доказывать, что достоин играть в этой команде. У нас собралась команда топового уровня. Будет непросто здесь играть. Нужно будет доказывать, что ты достоин места в составе.

- Много уфимцев и игроков, которые когда-то играли в составе "Салавата" сейчас в Нижнекамске. Держитесь особняком?

- У нас нет такого. Уфимские ребята знают друг друга, я знаю их. Некоторые не знают, что я с Уфы. Например, Никита Щитов. Мы с ним нигде не пересекались, только сейчас познакомились. С Костей Макаровым мы играли в "Автомобилисте", с Димой Макаровым мы не особо знакомы. А с Рафой Хакимовым мы встречались раньше. В "Толпаре" ездили вместе на сборы в свое время. Тренер у нас уфимский Николай Николаевич Заварухин, его я тоже давно знаю. Отца его тоже знаю, он у нас был главным тренером в детской школе. У нас только иностранцы немного кучкуются, чтобы им было легче общаться. А так все общаются на равных друг с другом.