"Эдмонтон" объявил о подписании Коскинена

Как и сообщал "СЭ", финский вратарь Микко Коскинен подписал соглашение с "Эдмонтоном". По информации пресс-службы клуба, контракт финна с "Ойлерз" рассчитан на один сезон. На протяжении последних трех сезонов 29-летний вратарь играл за СКА. В составе клуба из Санкт-Петербурга Коскинен выиграл Кубок Гагарина.

Контракт официально будет подписан 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов. Коскинен уже выступал в НХЛ, проведя за "Айлендерс" четыре матча.

В минувшем сезоне на его счету 29 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 15 - в Кубке Гагарина.