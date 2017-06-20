"Эдинбург" заключил соглашение о сотрудничестве с академией "Ак Барса"

"Эдинбург" и "Ак Барс" договорились о партнерстве, которое включает в себя привлечение талантливых спортсменов со всей Британии к занятиям хоккеем. В России будут проводиться тренировочные лагеря и турниры для молодых игроков.

- Приятно, что мы будем поддерживать и помогать "Эдинбургу" достичь своих целей, - приводит сайт британского клуба слова руководителя Академии хоккея "Ак Барс" имени Юрия Моисеева Евгения Рычкова. - Мы будем постоянно следить за тем, чтобы наши методы работали, а тренеры добивались успехов. Сделаем все возможное, чтобы поддержать молодежный хоккей Британии.

Напомним, клуб элитного британского дивизиона "Эдинбург Кэпиталз" назначил Дмитрия Христича на пост главного тренера. Его помощниками станут Дарюс Каспарайтис и Андрей Николишин. Украинец начал карьеру хоккеиста в составе киевского "Сокола", после чего уехал в НХЛ и защищал цвета "Вашингтона", "Лос-Анджелеса", "Бостона" и "Торонто", а завершил карьеру в 2004 году в магнитогорском "Металлурге". В 1990 году он стал чемпионом мира со сборной СССР, а в 1997 и 1999 годах принимал участие в Матче звезд НХЛ.