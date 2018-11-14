Джонатон Блум: "Надеюсь, финансовая ситуация в "Адмирале" разрешится"

Бывший защитник "Адмирала" Джонатон Блум - о финансовой ситуации в команде. Ранее стало известно, что он перешел в минское "Динамо".

- Что скажешь о времени, проведенном в "Адмирале"?

- Это был мой первый опыт в КХЛ. Что касается непосредственно хоккея, то все в основном было позитивно. "Адмирал" дважды выходил в плей-офф, а я много играл. Мне очень понравился и Владивосток, и местные болельщики. Не каждый день жизнь забрасывает на Дальний Восток. Но вот финансовый вопрос… Пожалуй, лучше не буду начинать эту тему. Надеюсь, ситуация однажды разрешится, - цитирует игрока официальный сайт "Динамо".

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