Джонатон Блум: "Хочу помочь минскому "Динамо" своим опытом"

Новичок минского "Динамо" американский защитник Джонатон Блум рассказал, почему он согласился на переход.

- Знал, что Минск – красивое место. За три сезона в КХЛ немного видел этот город. К тому же, "Адмиралом" руководил белорусский тренер Александр Андриевский. Он очень хорошо отзывался о Минске и Беларуси. Поэтому был уверен, что для меня и семьи это отличный выбор. Также общался с Хауденом и Уиркошем. Они говорили только хорошее о клубе. Плюс на "Минск-Арене" всегда великолепная атмосфера, как в НХЛ. Болельщики так здорово поддерживают команду… Это невероятно! С нетерпением жду начала выступления за "Динамо", - цитирует хоккеиста официальный сайт клуба. - Впереди еще больше половины сезона. Пара побед – и команда станет претендентом на выход в плей-офф. Хочу помочь "зубрам" своим опытом: в "Динамо" в основном молодые защитники. Готов проводить на площадке много времени, как делал это в "Адмирале", лидируя во всей лиге по айстайму. Наверняка буду полезен и в большинстве. Я – хороший плеймейкер. На бумаге у нас немало мастеровитых игроков. Задача – объединиться и играть, как команда.

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