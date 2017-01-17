Джонатан Чичу: "Слован" готов ударно завершить регулярный чемпионат КХЛ"

Нападающий "Слована" Джонатан Чичу после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Спартаком" (3:0) отметил, что команда почувствовала уверенность, которая должна помочь ударно завершить регулярку. По его словам, братиславской команде предстоит непростой выезд в Нижнекамск и на Дальний Восток, где необходимо показать свой лучший хоккей.

– Мы действительно близко подобрались к восьмерке, сейчас команда почувствовала уверенность, мы готовы ударно завершить регулярный чемпионат, – приводит "Р-Спорт" слова Чичу. – Впереди сложный выезд в Нижнекамск и на Дальний Восток, там нужно показать свой лучший хоккей. Объяснение победной серии в том, что мы провели десять игр дома. Когда играешь дома, то лучше отдыхаешь, а до этого у нас было очень много выездных игр.

Напомним, что после сегодняшнего успеха команда Милоша Ржиги, одержавшая 5-ю победу подряд, на 3 балла отстает от зоны плей-офф.